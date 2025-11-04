

وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتقييد التمويل الفيدرالي المخصص لمدينة نيويورك حال فوز مرشح الديمقراطيين المسلم، زهران ممداني، في انتخابات العمدة المقررة في 4 نوفمبر الجاري.

كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "من غير المحتمل للغاية أن تُخصص أموال فيدرالية لنيويورك باستثناء الحد الأدنى الضروري إذا فاز ممداني حيث وصفه ترامب بأنه شيوعي".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "هذه المدينة العظيمة فيما مضى لديها فرص صفر للنجاح أو حتى للبقاء".

ودعا ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، سكان نيويورك للتصويت لحاكم الولاية السابق أندرو كومو، الذي يترشح كمستقل، قائلا: "فضلت أن يفوز ديمقراطي يمتلك خبرة في تحقيق النجاح على شيوعي بلا خبرة فشل سابقا بشكل كامل".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن اقتناعه أن نيويورك تنتظر كارثة كاملة ونهائية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي إذا فاز ممداني، معتبرا أن المبادئ التي يلتزم بها تم اختبارها لأكثر من ألف عام ولم تنجح أبدا.

يذكر أن ترامب كان قد وصف ممداني سابقا، الذي يطلق على نفسه اسم "اشتراكي ديمقراطي"، بأنه شيوعي، في إطار الحملة الانتخابية المثيرة للجدل حول قيمة أكبر التجمعات الحضرية الأمريكية، وفقا لروسيا اليوم.