عون: لا يمكن بناء مستقبل الشرق إلا بالشراكة والتعددية والاحترام المتبادل

كتب : مصراوي

07:08 م 30/11/2025

جوزيف عون

قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إنه إذا تعطل لبنان أو تبدل، سيكون البديل خطوط بين التطرف والعنف الفكري، تماس منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر مساء اليوم الأحد:"أن لبنان يجمع بين الإيمان والحرية والاختلاف والوحدة وأن بقائها شرط لقيام السلام والمصالحة، لأن لبنان هو وطن الحرية لكل إنسان".

وأكد الرئيس اللبناني، أن مستقبل الشرق لا يمكن أن يبنى إلا بالشراكة والتعددية والاحترام المتبادل.

ومن جانبه، قال بابا الفاتيكان، إن لبنان يمكنه أن يطور مجتمعا مدنيا نابضا بالحياة، مشيرًأ إلى أن الالتزام من أجل السلام لا يعرف الخوف أمام الإخفاقات الظاهرة.


وأكد بابا الفاتيكان، أن الكنيسة لا تريد أن يجبر أحد على مغادرة بلده وتريد من الجميع العودة بطريقة آمنة.

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبل الشرق الاحترام المتبادل

