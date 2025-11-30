محاولة لإنهاء الحرب.. لقاء أمريكي أوكراني في فلوريدا قبل محادثات بوتين

من المقرر أن يلتقي كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مفاوضين أوكرانيين في فلوريدا، اليوم الأحد، في محاولة لدفع جهود الوساطة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، ولتمهيد الطريق لمحادثات رئيسية مقررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع في موسكو.

ومن المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، مع وفد أوكراني لمناقشة تفاصيل الإطار المقترح للسلام، وهي محادثات تأتي في وقت حساس بالنسبة لأوكرانيا، حيث تواصل تصديها للقوات الروسية التي غزت البلاد في عام 2022.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأول الجمعة، قبيل اجتماع فلوريدا، استقالة مدير مكتبه القوي، أندريه يرماك، الذي كان حتى ذلك الحين كبير المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وجاء هذا الإعلان بعدما فتش محققو مكافحة الفساد منزل يرماك، وتعاني حكومة زيلينسكي من تداعيات فضيحة اختلاس 100 مليون دولار من قطاع الطاقة عبر رشاوى دفعها متعاقدون، مما زاد من الضغوط السياسية الداخلية على الرئيس الأوكراني، ولم يمض سوى أسبوع واحد منذ اجتمع روبيو مع يرماك في جنيف، حيث قال الطرفان إن المحادثات كانت إيجابية في صياغة خطة سلام منقحة.

وقال زيلينسكي، أمس السبت، إن مفاوضي بلاده غادروا إلى واشنطن سعيا من أجل "سلام يحفظ الكرامة" والتوصل إلى نهاية سريعة للحرب التي شنتها روسيا في 2022، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ويقود الفريق حاليا وزير الدفاع السابق رستم عميروف بعد تعديلات في اللحظة الأخيرة وسط فضيحة الفساد المتفاقمة في كييف.

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس أن المهمة واضحة وهي "التوصل للخطوات المطلوبة لإنهاء الحرب سريعا وبشكل فعلي"، وأوضح أنه من الواقعي تماما أن يتم استكمال الخطوات في الأيام المقبلة لتحديد كيفية إنهاء الحرب بطريقة تحفظ الكرامة. ويتعين أن يتم التوصل إلى الخطوات اللازمة سريعا وبشكل فعلي.

وأضاف زيلينسكي أن كييف كانت تناقش مع واشنطن أكثر طريقة بناءة ممكنة، مشددا على أن "أوكرانيا تعمل من أجل سلام يحفظ الكرامة".