لندن - (د ب أ)

أفادت وكالة الأنباء البريطانية، أنه يجرى حاليا التحقيق في أول تفش مشتبه به لفيروس اللسان الأزرق بين الأبقار في أيرلندا الشمالية، موضحًة أن المرض الذي يصيب الماشية يعتقد أنه أضر ببقرتين بالقرب من بانجور.

وكانت وزارة الزراعة والبيئة والشؤون الريفية قد أعلنت أمس السبت عن منطقة سيطرة مؤقتة مساحتها 20 كيلومترا، ويحظر الآن نقل الأنواع الحساسة إلى داخلها أو خارجها.

يشار إلى أن اللسان الأزرق هو مرض حيواني يصيب الماشية، بما في ذلك الأبقار والأغنام بالإضافة إلى الماعز والغزلان، وتشمل أعراضه اللسان الأزرق المتورم والحمى وانخفاض إنتاج الحليب وفي الحالات الأكثر شدة الموت، كما أنه لا يؤثر المرض على البشر ولا سلامة الغذاء وينتقل بالأساس من خلال البعوض.

وقال وزير الزراعة الأيرلندي الشمالي أندرو موير إن جميع المنتجين الذين تضرروا من إجراءات السيطرة الجديدة بحاجة إلى المساعدة في الحد من الفيروس.