الاحتلال يقتل 4 من المقاومين المحاصرين فور خروجهم من نفق في رفح

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن قواته التابعة لفرقة غزة قتلت أربعة من عناصر من حركة حماس المحاصرين، فور خرجوهم من نفق تحت الأرض في رفح.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول، إن العملية تمت "بتوجيه من سلاح الجو"، مشيرًا إلى أن القوات تواصل عملياتها شرق رفح.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنه قتل العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك رغم وقف إطلاق النار مع حركة حماس، مؤكدًا أنه حدد هويات ستة عناصر في مدينة رفح الجنوبية بعد خروجهم من مخبأ تحت الأرض، وأن سلاح الجو أطلق النار على الرجال، كما اعتقل اثنين من الجنود، كانا في أحد المباني.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية إن عشرات من عناصر حماس تحصنوا في نفق تحت الأرض في منطقة رفح، التي تسيطر عليها إسرائيل، بموجب وقف إطلاق النار، وباءت مفاوضات بشأن مطلبهم بتوفير ممر آمن بالفشل.