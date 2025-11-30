إعلان

الاحتلال يقتل 4 من المقاومين المحاصرين فور خروجهم من نفق في رفح

كتب : مصراوي

12:02 م 30/11/2025

جيش الاحتلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن قواته التابعة لفرقة غزة قتلت أربعة من عناصر من حركة حماس المحاصرين، فور خرجوهم من نفق تحت الأرض في رفح.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول، إن العملية تمت "بتوجيه من سلاح الجو"، مشيرًا إلى أن القوات تواصل عملياتها شرق رفح.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنه قتل العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك رغم وقف إطلاق النار مع حركة حماس، مؤكدًا أنه حدد هويات ستة عناصر في مدينة رفح الجنوبية بعد خروجهم من مخبأ تحت الأرض، وأن سلاح الجو أطلق النار على الرجال، كما اعتقل اثنين من الجنود، كانا في أحد المباني.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية إن عشرات من عناصر حماس تحصنوا في نفق تحت الأرض في منطقة رفح، التي تسيطر عليها إسرائيل، بموجب وقف إطلاق النار، وباءت مفاوضات بشأن مطلبهم بتوفير ممر آمن بالفشل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال القضاء على مسلحين تل أبيب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تُطالب المواطنين بارتداء الملابس الشتوية