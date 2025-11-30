خضر ألمانيا يؤكدون حق الفلسطينيين في تقرير المصير

هانوفر - (د ب أ)

أجرى حزب الخضر الألماني تعديلا في سياسته تجاه الشرق الأوسط، مؤكدا بشكل أكبر على حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وقالت رئيسة الحزب فرانتسيسكا برانتنر خلال المؤتمر العام للحزب في هانوفر إن هناك ثلاثة نقاط غير قابلة للتفاوض بالنسبة للخضر، وهي حق إسرائيل في الوجود، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، و"كرامة كل إنسان".

وطالب الحزب الحكومة الألمانية بعدم عرقلة التوصل لموقف أوروبي مشترك، وفتح الطريق أمام تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، "إذا واصلت إسرائيل عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي"، مع استثناء مجالات البحث والتعاون مع المجتمع المدني من ذلك.

وتنظم الاتفاقية مزايا التجارة الحرة وتسهيلات جمركية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتنص على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان.

وجاء في نص أقره أعضاء الحزب في هانوفر أن الالتزام بأمن إسرائيل كجزء من ثوابت الدولة الألمانية لا يعني أن الدعم للحكومة الإسرائيلية يعلو على الالتزامات تجاه القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.

وبعد نقاشات مطولة علنية وخلف الأبواب المغلقة، رفض مندوبو الحزب الاعتراف الفوري بدولة فلسطينية، ولم يُطرح للتصويت طلب كان يدعو الحكومة الألمانية إلى اتباع الدول الأوروبية التي اعترفت بالفعل بفلسطين والقيام بذلك بشكل عاجل، وبدلا من ذلك، اتفق المندوبون على أن يكون اعتراف ألمانيا بفلسطين "خطوة ذات أولوية في عملية السلام الحالية".

يُذكر أن حزب الخضر كان في موقع المسؤولية الحكومية عندما شنت حركة حماس وفصائل فلسطينية متشددة هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص وخطف نحو 250 آخرين إلى قطاع غزة، وكانت السياسية البارزة في الحزب أنالينا بيربوك تشغل منصب وزيرة الخارجية حينذاك، لكنها لم تشارك في المؤتمر.

وبعد أكثر من عامين، خلص الحزب إلى أن "الحكومة الإسرائيلية شنت ردا على السابع من أكتوبر حربا في غزة، لكن نتائجها الإنسانية ووسائلها العسكرية كانت غير متناسبة أو مخالفة للقانون الدولي"، وأوضح الحزب أن ذلك لا يمكن تبريره "حتى بمواجهة الهجوم الإرهابي الوحشي لحماس"، مشيرا إلى أن ذلك جلب معاناة لا توصف وصدمات هائلة لسكان قطاع غزة.