بعد صدور حكم قضائي.. إدارة ترامب تعلن موعد توفير المساعدات للأمريكيين

(أ ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن برنامج الإعانات الغذائية "سناب" سيتم تمويله جزئيا بعد صدور حكم قضائي باستمرار البرنامج.

ومن غير الواضح مقدار ما سيحصل عليه المستفيدون من البرنامج، ولا مدى سرعة إضافة القيمة المالية على بطاقات الخصم التي يستخدمونها لشراء البقالة. وقد تستغرق عملية شحن البطاقات، والتي تتضمن خطوات من قبل وكالات حكومية على مستوى الولاية والحكومة الفيدرالية والموردين، ما يصل إلى أسبوعين في بعض الولايات. ويبلغ متوسط الإعانة الشهرية عادة حوالي 190 دولارًا للشخص الواحد.

من ناحيتها، قالت وزارة الزراعة الأمريكية، التي تشرف على أكبر برنامج غذائي في البلاد، الشهر الماضي أنه لن يتم دفع إعانات شهر نوفمبر بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وقد أثار ذلك ضغطا من بنوك الطعام وحكومات الولايات وما يقرب من 42 مليون أمريكي ممن يتلقون المساعدة الحكومية لشراء احتياجاتهم من البقالة.

من ناحيتها، دعمت معظم الولايات المساعدات المقدمة لبنوك الطعام، ووضع بعضها أنظمة لإعادة شحن بطاقات الإعانات من أموال دافعي الضرائب على مستوى الولاية.

كما أدى ذلك إلى رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية.

وأصدر قضاة فيدراليون في ولايتي ماساتشوستس ورود آيلاند أحكاما منفصلة ومتشابهة يوم الجمعة، حيث أبلغوا الحكومة الأمريكية بضرورة استخدام صندوق واحد بميزانية تبلغ حوالي 5 مليارات دولار لتمويل البرنامج، جزئيًا على الأقل.

ومنح القضاة الحكومة خيار استخدام أموال إضافية لتمويل البرنامج بالكامل، وحددوا اليوم الاثنين موعدا نهائيا لاتخاذ القرار.