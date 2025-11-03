أممية: وضع نازحي الفاشر كارثي.. وهناك عمليات تجنيد قسرية للأطفال

وكالات

قالت مديرة الاتصال في منظمة أنقذوا الأطفال بالسودان، إن السودان تواجه واحدة من أكبر أزمات النزوح، مؤكدة أن كثير من الأطفال الذين نزحوا من الفاشر وصلوا دون ذويهم.

وأوضحت الأممية أن وضع النازحين من الفاشر كارثي ويجب توفير ماء شرب آمن لهم، مضيفة: "نواجه تحديات بينها تأخر وصول المساعدات لنازحي الفاشر".

وذكرت أن نازحو الفاشر يتعرضون لانتهاكات جنسية في طريق نزوحهم، مؤكدة أن هناك عمليات تجنيد قسرية لأطفال الفاشر.

ودعت مديرة الاتصال بمنظمة أنقذوا الأطفال بالسودان، قوات الدعم السريع لوقف هجومها على المدنيين بالفاشر.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عالمية معنية بأزمات الغذاء اليوم الإثنين، إن المجاعة امتدت إلى منطقتين بالسودان التي مزقتها الحرب، بما في ذلك مدينة رئيسية في دارفور حيث قامت القوات شبه العسكرية هناك بعمليات نهب وقتل على مدار الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إنه جرى رصد المجاعة في مدينة الفاشر بدارفور ومدينة كادوجلي في ولاية جنوب كردفان.

وأشار احدث تقرير للهيئة الذي صدر اليوم الإثنين إلى أن 20 منطقة أخرى في دارفور وكردفان حيث اشتد القتال في الشهور الأخيرة، معرضون لخطر المجاعة.