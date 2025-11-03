الأمم المتحدة تطالب بوصول آمن وفوري للمساعدات الإنسانية في السودان

وكالات

طالبت منظمة الأمم المتحدة، بوصول المساعدات بشكل آمن وفوري للمحتاجين في السودان.

وأكد مفوض الشؤون الإنسانية بشمال كردفان في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن عدد ضحايا قصف شنته قوات الدعم السريع على قرية بالأبيض لـ40 قتيلا.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عالمية معنية بأزمات الغذاء اليوم الإثنين، إن المجاعة امتدت إلى منطقتين بالسودان التي مزقتها الحرب، بما في ذلك مدينة رئيسية في دارفور حيث قامت القوات شبه العسكرية هناك بعمليات نهب وقتل على مدار الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إنه جرى رصد المجاعة في مدينة الفاشر بدارفور ومدينة كادوجلي في ولاية جنوب كردفان.

وأشار احدث تقرير للهيئة الذي صدر اليوم الإثنين إلى أن 20 منطقة أخرى في دارفور وكردفان حيث اشتد القتال في الشهور الأخيرة، معرضون لخطر المجاعة.