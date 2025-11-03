إعلان

الأمم المتحدة تطالب بوصول آمن وفوري للمساعدات الإنسانية في السودان

كتب : مصراوي

07:53 م 03/11/2025

منظمة الأمم المتحدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

طالبت منظمة الأمم المتحدة، بوصول المساعدات بشكل آمن وفوري للمحتاجين في السودان.

وأكد مفوض الشؤون الإنسانية بشمال كردفان في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن عدد ضحايا قصف شنته قوات الدعم السريع على قرية بالأبيض لـ40 قتيلا.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عالمية معنية بأزمات الغذاء اليوم الإثنين، إن المجاعة امتدت إلى منطقتين بالسودان التي مزقتها الحرب، بما في ذلك مدينة رئيسية في دارفور حيث قامت القوات شبه العسكرية هناك بعمليات نهب وقتل على مدار الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إنه جرى رصد المجاعة في مدينة الفاشر بدارفور ومدينة كادوجلي في ولاية جنوب كردفان.

وأشار احدث تقرير للهيئة الذي صدر اليوم الإثنين إلى أن 20 منطقة أخرى في دارفور وكردفان حيث اشتد القتال في الشهور الأخيرة، معرضون لخطر المجاعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظمة الأمم المتحدة السودان شمال كردفان قوات الدعم السريع الفاشر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور غدًا
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير