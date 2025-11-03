نتنياهو: سنشكل لجنة تحقيق بشأن أحداث 7 أكتوبر بعد انتهاء الحرب

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023، تحظى بإجماع شعبي واسع بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، قال رئيس نتنياهو، إن إسرائيل بحاجة إلى جيش كبير وقوي وحكيم، مؤكدًا أنه سيزيد مدة الخدمة الإلزامية ويعزز خدمة الاحتياط.

وأضاف نتنياهو، في حديث مع كبار ضباط الاحتياط: "نحن لم نغير الشرق الأوسط فحسب بل غيرنا أنفسنا".

وجدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في "قوة حفظ الاستقرار المقرر إرسالها إلى قطاع غزة، قائلًا: "لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة.