الكويت.. وقف إجراء البصمة البيومترية في المنافذ الحدودية خلال المغادرة

كتب : مصراوي

04:50 م 03/11/2025

البصمة البيومترية

وكالات

قررت السلطات الكويتية إيقاف تنفيذ إجراءات البصمة البيومترية في جميع المنافذ الحدودية مؤقتًا، بعد الازدحام الكبير الذي شهدته نقاط العبور خلال الأسابيع الماضية، وذلك بهدف تسهيل حركة السفر وضمان انسيابية الإجراءات في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وفقًا لما أوردته صحيفة القبس الكويتية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن القرار يأتي ضمن خطة تنظيمية لتخفيف الضغط على المنافذ، على أن تُستكمل إجراءات البصمة البيومترية في وقت لاحق داخل المراكز المخصصة لذلك.

وبحسب الوزارة، سيُطلب من المواطنين إنجاز البصمة البيومترية قبل مغادرتهم البلاد من خلال مراكز تحقيق الشخصية التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية ومراكز الهوية الوطنية، بينما يُلزم المقيمون بإجرائها في المراكز التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية في مختلف محافظات الكويت.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة جاءت بعد ملاحظة تزايد أعداد المسافرين الذين لم يستكملوا عملية البصمة، ما تسبب في ازدحام وتأخير ملحوظ في إجراءات السفر، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية مراجعة المراكز المحددة مسبقًا لإجراء البصمة قبل موعد السفر بوقت كافٍ لتجنب أي تأخير أو إرباك في المنافذ.

يُذكر أن تقنية البصمة البيومترية تُعد وسيلة دقيقة للتحقق من هوية الأفراد بالاعتماد على الخصائص الفيسيولوجية مثل بصمات الأصابع، وقزحية العين، ونمط الوجه، وتُستخدم لمنع انتحال الهوية وتعزيز الأمن في المنافذ الحدودية.

الكويت البصمة البيومترية وزارة الداخلية

