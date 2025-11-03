فيدان: حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بشكل منتظم وتحول دون إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالقدر الكافي.

وأضاف فيدان، خلال مؤتمر صحفي بختام اجتماع وزاري عربي إسلامي في إسطنبول بشأن غزة، أن حركة حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة مشكلة من الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن انتهاك وقف إطلاق النار والوفاء بمسؤوليتها بشأن وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدًا "يجب عدم السماح بأي عمل يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وتابع وزير الخارجية التركي: "لا نريد أن تبدأ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة من جديد"، مضيفًا "يجب اتخاذ خطوات في سبيل مواصلة وقف إطلاق النار وتأسيس السلام القائم على حل الدولتين".

وأشار فيدان، إلى أن إسرائيل منذ وقف إطلاق النار قتلت 250 تقريبًا من أهل غزة "وهذه الهجمات يجب أن تتوقف فورا".

وقال إن الدول ستتخذ القرار بشأن المشاركة بجنود في "قوة الاستقرار الدولية" في قطاع غزة بناء على تعريفها ومعاييرها، مؤكدًا أن أنقرة تريد أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل السلام "ولكننا بحاجة إلى رؤية إطار عمل مقبول أولا".

وأضاف وزير الخارجية التركي، أن ما وقع في غزة من جرائم ضد الإنسانية يجب أن ينتهي ويجب تسهيل استمرار وقف إطلاق النار، مؤكدًا "يجب أن تكون إدارة فلسطين من قبل الفلسطينيين وعلى المجتمع الدولي دعم ذلك".

واستضافت مدينة إسطنبول التركية، اليوم الاثنين، اجتماعًا بشأن غزة، يشارك فيه وزراء خارجية دول عربية وإسلامية.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، الأحد، أن "وزراء خارجية الإمارات وإندونيسيا وقطر وباكستان والسعودية والأردن، يشاركون في الاجتماع الذي سيبحث آخر المستجدات على صعيد وقف إطلاق النار والوضع الإنساني بقطاع غزة".