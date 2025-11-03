وكالات

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الأحد أن الرئيس دونالد ترامب كان يقصد إجراء تفجيرات غير نووية عندما تحدث الأسبوع الماضي عن بدء اختبارات للأسلحة النووية على قدم المساواة.

وأوضح رايت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن الاختبارات المخطط لها ستكون على الأنظمة وليست تفجيرات نووية، مشيرًا إلى أنها ما يُطلق عليه تفجيرات غير حرجة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاختبارات لن تشكل أي تهديد على السكان، مؤكدًا أن سكان صحراء نيفادا لن يشهدوا أي تجربة نووية، وأنه لا داعي للقلق بشأن ذلك.

كما أوضح أن الاختبارات المقبلة ستركز على أنظمة تسليح جديدة، مؤكدًا مجددًا أنها ستكون تفجيرات غير نووية بالكامل.

وعند سؤاله عن مدى إخطاره مسبقًا بإعلان الرئيس بشأن التجارب، لم يرد مباشرة، لكنه أشار إلى أن ترامب كان مهتمًا بالحفاظ على تفوق الولايات المتحدة كأقوى قوة عسكرية في العالم.

وأضاف رايت أن تحديث الترسانة النووية يمثل أولوية مهمة، موضحًا أن الكثير من الأسلحة الحالية قديمة جدًا، وأن الرئيس كان حريصًا على أن تبقى الولايات المتحدة في الصدارة.

كما أشار الوزير إلى أن الإغلاق الحكومي المستمر يؤثر على التقدم في جهود تحديث المخزون النووي، ويُبطئ عمليات تجديد الترسانة النووية.