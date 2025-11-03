أردوغان يعلن إطلاق برنامج لدعم تعافي سوريا

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الدعم المنظم لسوريا مهم جدًا، وإن إدماج دمشق في اقتصاد المنطقة أمر ضروري.

وأضاف أردوغان، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) في إسطنبول، اليوم الاثنين، أن "نهوض سوريا من جديد أحد أهم أولوياتنا ونشجع على الاستثمار فيها".

وأعلن الرئيس التركي، أن بلاده ستطلق اليوم برنامج دعم خاصًا لسوريا تحت مظلة "اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري" التابعة لـ"منظمة التعاون الإسلامي".

وتابع أردوغان: "بفضل جهودنا ومساهماتنا بدأت تُرفع تدريجيًا العقوبات التي تعيق التنمية الاقتصادية في سوريا".