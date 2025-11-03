إعلان

إيران: لم نتسلم رسائل أمريكية جديدة بشأن برنامجنا النووي

كتب : مصراوي

10:55 ص 03/11/2025

وزارة الخارجية الإيرانية

وكالات

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما تم تداوله بشأن نقل رسالة أمريكية رسمية عبر سلطنة عمان خلال زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجتبى روانتشي، إلى مسقط، قائلًا إن هذه المعلومات "غير دقيقة".

وقال بقائي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "قد يتبادل الوسطاء رسائل ورسائل متابعة، لكن هذا لا يعني ولن يعني بداية عملية تفاوض بين إيران والولايات المتحدة".

وتابع: "برنامج إيران النووي كان ولا يزال سلميًا"، مشددًا على أنه يجب احترام حقوق ومصالح الشعب الإيراني في أي عملية تفاوضية بخصوص البرنامج النووي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن تحركات الوسطاء بخصوص الملف النووي الإيراني طبيعية ولا توجد أي مفاوضات جديدة.

وذكر بقائي، أن التهديد الأساسي في المنطقة يأتي من "الكيان الصهيوني"، لافتتًا إلى أن التهديدات المستمرة ضد لبنان ليست جديدة وتم خرق اتفاق وقف إطلاق النار من جانب الكيان الصهيوني أكثر من مرة.

وقال إن الاحتلال يهاجم البنى التحتية في لبنان وهذا انتهاك للقوانين الدولية، مؤكدًا أنه من حق لبنان الدفاع عن أمنه الوطني واستقلاله.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "بلدان المنطقة بحاجة إلى اتفاقيات فيما بينها لضمان أمنها".

وتطرق بقائي إلى الوضع في السودان، قائلًا: نشعر بالقلق لما يحدث في السودان والقتل الذي جرى في الفاشر وندين كل التدخلات في شؤون السودان.

وزارة الخارجية الإيرانية إيران الولايات المتحدة

