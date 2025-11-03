باكستان تتطلع إلى تدشين أول غواصة لها صينية الصنع العام المقبل



إسلام آباد- (د ب أ)

تتوقع البحرية الباكستانية أن تدخل غواصتها الأولى المصنوعة في الصين، الخدمة الفعلية في العام المقبل، بحسب ما قاله أكبر أدميرال في البحرية لوسائل الإعلام الحكومية الصينية، مما يعزز من مساعي بكين لمواجهة منافستها الإقليمية، الهند، وبسط نفوذها باتجاه الشرق الأوسط.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية اليوم الاثنين، عن الأدميرال نافيد أشرف قوله أمس، إن الاتفاق الذي ستحصل بموجبه إسلام آباد على ثماني غواصات من طراز "هانجور" بحلول عام 2028، "يسير بسلاسة"، مضيفا في تصريحات لصحيفة جلوبال تايمز أن الغواصات ستعزز من قدرة باكستان على تسيير دوريات في بحر العرب والمحيط الهندي.

ويأتي التحديث بشأن صفقة الغواصات الصينية، بعد استخدام القوات الجوية الباكستانية لطائرات حربية صينية الصنع من طراز "جيه-10" في مايو الماضي، لإسقاط طائرات تابعة للقوات الجوية الهندية، من بينها طائرات "رافال" فرنسية الصنع.