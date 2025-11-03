وزيرة خارجية بريطانيا: أهالي غزة لا يمكنهم الانتظار للحصول على معونات



وكالات

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أن أهالي غزة لا يمكنهم الانتظار للحصول على معونات، مشددة على أنه ليس أمامنا وقت نضيعه لتوفير المعونات، وإحراز تقدم تجاه إحلال السلام.

قالت كوبر في بيان: "إن المساعدات البريطانية الضرورية، بما فيها مواد غذائية وإمدادات لتوفير المأوى، جاهزة في المستودعات وفي انتظار دخولها. توجد حاجة ماسة للدعم الإنساني، وأهالي غزة لا يمكنهم الانتظار".

وأضافت: "أنه لاحقا لعملية السلام بقيادة الولايات المتحدة، والخطط لزيادة كبيرة في المعونات لغزة، نحتاج إلى زيادة في عدد المعابر، وتسريع رفع القيود، كما نحتاج لأن يتمكن عدد أكبر من الوكالات من الدخول بالمساعدات".

وشددت على أنه إلى جانب المساعدات الغذائية، نحتاج إلى زيادة سريعة بلوازم المأوى والرعاية الطبية. ذلك يشمل الدعم العاجل للأمهات الحوامل.

وأضافت: "أنه ليس أمامنا أي وقت نضيعه لتوفير المعونات، وإحراز تقدم هادف تجاه إحلال سلام دائم".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، فإن الوزيرة كوبر ستزور الأردن اليوم للدعوة إلى زيادة في المعونات التي تدخل غزة باعتبارها خطوة حيوية تجاه مسار حقيقي نحو السلام.

كما ستزور مستودعا للاطلاع بنفسها على المساعدات الجاهزة للدخول للقطاع، حيث توجد حاجة عاجلة للسماح بدخول مزيد من المعونات إلى غزة، ورفع القيود، وفتح مزيد من المعابر.

إلى ذلك، ستعلن كوبر أيضا تقديم 6 ملايين إسترليني من التمويل لرعاية الأمهات الحوامل في مناطق الصراع، بما في ذلك في غزة، وتخصيص مليون إسترليني من التمويل البريطاني لتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية لبناء قدراتها وإمكاناتها لحفظ الأمن في دولة فلسطين.

واختتمت الخارجية البريطانية بيانها بالتأكيد أن المملكة المتحدة تعمل على تكثيف الجهود الإنسانية في أنحاء الشرق الأوسط، ويعتبر الأردن مركزا أساسيا لتنسيق وإيصال المعونات، وفقا لروسيا اليوم.