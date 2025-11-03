إعلان

ترامب: يٌمكن القضاء على حماس فورًا حال عدم التزامها بسلوك حسن

كتب : مصراوي

03:59 ص 03/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ليس هشا بل متين للغاية.

وأكد أنه يمكن القضاء على حماس فورًا حال عدم التزام الحركة بسلوك حسن، في تصريح يعكس تأييدًا لنهج عسكرى قوى كخيار ضاغط على الفصائل.

في سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أيام نيكولاس مادورو كرئيس لفنزويلا، باتت معدودة.

وقال ترامب: "أعتقد أن أيام نيكولاس رئيسا لفنزويلا باتت معدودة".

