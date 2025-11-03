

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قضية الرسوم الجمركية التي ستنظرها المحكمة العليا الأسبوع المقبل هي "واحدة من أهم القضايا في تاريخ البلاد".

أشار إلى أنه لن يحضر المرافعات الشفوية في المحكمة يوم الأربعاء حتى لا يصرف الانتباه عن أهمية هذا القرار.

ووصف ترامب في حديثه لقناة "نيوزنيشن" القرار القادم للمحكمة العليا بأنه "سيكون، في رأيي، من أهم القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا الأمريكية على الإطلاق وأكثرها تأثيرا ".

وأضاف: "إذا فزنا، فسنصبح أغنى وأكثر دول العالم أمنا، بفارق كبير أما إذا خسرنا، فقد تتدهور دولتنا إلى مرتبة تقارب دول العالم الثالث".

وأشار ترامب إلى نجاح مفاوضاته مع الصين وغيرها، معتبرا أن الرسوم الجمركية هي التي وضعتنا في موقف قوي للتفاوض على صفقات عادلة ومستدامة.

وحذر من أنه "إذا لم يُسمح للرئيس باستخدامها، فسنكون في وضع حرج للغاية أمام جميع دول العالم، وخاصةً الدول الكبرى".

وذكر ترامب أن الرسوم الجمركية "جلبت لنا ثروة طائلة وأمنا وطنيا" خلال فترة رئاسته، مشيرا إلى أن "سوق الأسهم سجل أعلى مستوياته التاريخية مرات عديدة خلال فترة ولايتي القصيرة، مع انعدام التضخم تقريبا، وأمن وطني لا يُضاهى".

وحذر من أنه إذا لم يتمكن الرئيس من استخدام قوة الرسوم الجمركية بسرعة ومهارة، فسنكون عزلا، وربما يؤدي ذلك إلى دمار أمتنا.

واختتم بالقول: إن الدول الأجنبية التي استغلتنا لسنوات، وأولئك الذين يكرهون بلدنا، والديمقراطيون يتابعون القضية لأن أعدادنا جيدة بشكل لا يضاهى، وفقا لروسيا اليوم.