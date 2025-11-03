استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق نابلس



وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد "جميل عاطف جميل"، 17 عامًا، متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.

قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له، إن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت حالتها بالخطيرة، قبل نقلها إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، حيث أُعلن لاحقًا عن استشهاد الشاب متأثرًا بإصابته.

واعترضت آليات عسكرية إسرائيلية مركبة إسعاف أثناء عمل طواقم الإنقاذ في البلدة، ما تسبب بتأخير عملية نقل المصاب لفترة قبل السماح بمرورها نحو نابلس.

وتشهد بيت فوريك منذ يوم أمس 4 عمليات اقتحام متتالية، وسط تصاعد المواجهات وفرض الجيش الإسرائيلي إغلاقات متكررة على الحاجز العسكري المؤدي إلى البلدة، الأمر الذي يعطل حركة المواطنين ويجبرهم على الانتظار لساعات طويلة تمتد من المساء حتى ساعات الفجر يوميًا، في ظل تصعيد ميداني متواصل يثقل الحياة اليومية للسكان، وفقا للغد.