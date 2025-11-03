بقوة 6.3 درجة.. زلزال يضرب المنطقة الوسطى في أفغانستان



وكالات

أعلن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي "EMSC"، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن هزات أرضية بقوة 6.3 درجة ضربت المنطقة الوسطى في أفغانستان.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تركزت الهزات الأرضية في منطقة هندوكوش في أفغانستان .

ووفقا للمركز، تم تسجيل وقوع الزلزال على بُعد 45 كيلومترا من مدينة مزار شريف، التي يبلغ عدد سكانها 303 آلاف نسمة.

وكانت بؤرة الزلزال المذكور على عمق 10 كيلومترات، وفقا لروسيا اليوم.

وفي بداية سبتمبر الماضي، ووقع زلزال بقوة 6 درجات مع 5 هزات ارتدادية في محافظات كونار، لجمان وننجرهار في أفغانستان، مدمرا العديد من القرى ومثقلا النظام الصحي الهش، الضعيف أصلا بسبب سنوات من الصراعات، والفقر والكوارث الطبيعية.

وذكرت السلطات، أن عدد ضحايا الكارثة تجاوز 1.4 ألف قتيل، وأصيب أكثر من 3.1 ألف آخرين، كما دمر أكثر من 8 آلاف منزل.