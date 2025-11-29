الإمارات.. مركز بحثي يكشف عن أول "ذئاب عربية" مستنسخة

العين (الإمارات) - (د ب أ)

كشف "مركز الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا الحيوية" خلال مشاركته في الدورة الأولى للمعرض الدولي للصيد والفروسية بمدينة العين، عن نجاحه في استنساخ "الذئاب العربية" المهددة بالانقراض، وعرضها للجمهور لأول مرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت.

وأكدت الدكتورة عفراء الظاهري، الطبيبة البيطرية بالمركز في تصريح لوكالة (وام) أن هذه المشاركة تأتي لاستعراض أحدث تجارب المركز الرائدة، حيث يتم عرض ذئاب عربية مستنسخة تبلغ من العمر شهرين، ضمن مشروع طموح بدأ قبل نحو ستة أشهر فقط ونتج عنه حتى الآن خمسة ذئاب.

وأوضحت الظاهري أن التركيز على استنساخ الذئب العربي ينبع من التزام المركز بحماية الحياة الفطرية والحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى الحفاظ على السلالات النادرة من الإبل.

كما يستعرض الجناح ثلاث تجارب ناجحة لاستنساخ الإبل من فئة "المهجنات" المخصصة للسباقات "أبكار - حقايق"، بأعمار تصل إلى ثلاث سنوات، حيث تمتاز هذه النسخ بتطابق جيني وشكلي مع الأصل بنسبة تصل إلى 99.9 %، مما يضمن انتقال كافة الصفات الوراثية والجنسية بدقة متناهية.

وفي سياق الخدمات المقدمة للجمهور وملاك الحيوانات، أعلنت الدكتورة عفراء أن المركز يقدم خدمة "حفظ العينات" لكافة أنواع الحيوانات وتتيح هذه الخدمة حفظ المادة الوراثية للحيوانات التي لا يتوفر لها استنساخ حاليا، لضمان إمكانية استنساخها في المستقبل فور توفر الإمكانية التقنية أو فتح المجال لذلك.