ألمانيا: إصابة نحو 15 شرطيًا خلال مظاهرات شارك فيها الآلاف بمدينة جيسن

جيسن - (د ب أ)

أفادت الشرطة في مدينة جيسن بولاية هيسن الألمانية بإصابة ما يتراوح بين 10 إلى 15 شرطيا بجروح طفيفة حتى وقت مبكر من بعد ظهر اليوم السبت، وذلك خلال الاحتجاجات المناهضة للمؤتمر التأسيسي لمنظمة الشباب الجديدة التابعة لحزب "البديل من أجل ألمانيا".

وقال تورستن كروكيماير رئيس مديرية شرطة وسط ولاية هيسن إنه تم نشر ما يتراوح بين 4000 و5000 شرطي في وقت واحد للمشاركة في عملية التأمين، موضحًا أنه لم يُعرف بعد عدد المتظاهرين الذين أصيبوا.

وكان المستشفى الجامعي جيسن ماربورج أعلن ظهر اليوم عن وصول عشرة أشخاص بإصابات طفيفة، مضيفًا أن هؤلاء الأشخاص تلقوا العلاج في العيادات الخارجية، وكانت الشرطة توقعت في البداية مشاركة ما يصل إلى 50 ألف متظاهر في الاحتجاجات على المؤتمر.

وكان وزير داخلية ولاية هيسن، رومان بوزيك، صرح في وقت سابق بأن عدد المشاركين في الاحتجاجات تراوح على الأرجح بين 25 ألف و30 ألف شخص.