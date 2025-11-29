بكين تجري دوريات استعداد قتالي في بحر الصين الجنوبي

بكين- (د ب أ)

أجرى الجيش الصيني دوريات استعداد قتالي في المياه الإقليمية والمجال الجوي لجزيرة هوانجيان داو، فضلا عن المناطق المحيطة بها، اليوم السبت.

وقالت قيادة مسرح العمليات الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني إنه تم نشر قوات بحرية وجوية من أجل تعزيز الدوريات وحالة اليقظة منذ شهر نوفمبر، ومواصلة تدعيم السيطرة على المناطق ذات الصلة وإدارتها،بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت أن تلك الخطوة تهدف إلى حماية سيادة الصين وأمنها، إلى جانب الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.