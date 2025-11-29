إعلان

بكين تجري دوريات استعداد قتالي في بحر الصين الجنوبي

كتب : مصراوي

04:16 م 29/11/2025

بكين تجري دوريات استعداد قتالي في بحر الصين الجنوب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بكين- (د ب أ)

أجرى الجيش الصيني دوريات استعداد قتالي في المياه الإقليمية والمجال الجوي لجزيرة هوانجيان داو، فضلا عن المناطق المحيطة بها، اليوم السبت.

وقالت قيادة مسرح العمليات الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني إنه تم نشر قوات بحرية وجوية من أجل تعزيز الدوريات وحالة اليقظة منذ شهر نوفمبر، ومواصلة تدعيم السيطرة على المناطق ذات الصلة وإدارتها،بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت أن تلك الخطوة تهدف إلى حماية سيادة الصين وأمنها، إلى جانب الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الصيني جزيرة هوانجيان داو الصين دوريات استعداد قتالي في بحر الصين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان