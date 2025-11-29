إعلان

فلسطين تدعو إلى تعزيز التضامن الدولي معها ومحاسبة إسرائيل

كتب : مصراوي

02:07 م 29/11/2025

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

وكالات

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، إلى تعزيز التضامن الدولي مع فلسطين، ورفض الصمت والتقاعس الذي غيّب مساءلة إسرائيل على جرائمها.

جاء ذلك في بيان لها بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يحييه العالم في 29 نوفمبر من كل عام.

وفي عام 1977، اعتمدت الأمم المتحدة هذه المناسبة لإظهار الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948.

