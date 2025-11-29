المفوضة الأوروبية للمساواة: إسرائيل منعتني من دخول غزة

وكالات

قالت المفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، إنها كانت تعتزم دخول غزة خلال زيارتها إلى مصر، إلا أن إسرائيل رفضت طلبها للعبور.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنها، أن الفلسطينيين ما زالوا يُقتلون يوميًا من قِبل الجيش الإسرائيلي، موضحة أن 347 فلسطينيًا استشهدوا منذ بدء وقف إطلاق النار، بينهم 67 طفلا.

وأضافت لحبيب، أن نحو 600 من طواقم المساعدات قُتلوا بينما كانوا يحاولون إنقاذ الأرواح في واحد من أخطر الأماكن على وجه الأرض.

وأمس الجمعة، زارت حاجة لحبيب، معبر رفح البري رفقة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، في زيارة ميدانية للاطلاع على آليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المُحاصر.