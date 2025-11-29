احتجاجات واسعة في مدينة ألمانية ضد تأسيس منظمة شباب لـ"البديل الألماني"

جيسن- (د ب أ)

وصل في وقت مبكر من صباح اليوم السبت إلى مدينة جيسن الألمانية معارضون لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي للتظاهر ضد تأسيس منظمة شبابية تابعة للحزب.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن بعض المتظاهرين يجوبون بالفعل في أنحاء المدينة.

وكانت الشرطة حذرت مسبقا من حدوث اختناقات مرورية في جيسن والمناطق المحيطة بها بسبب وصول المتظاهرين.

وأشارت الشرطة إلى أن من المتوقع وصول عدد كبير من الحافلات السياحية التي تقل متظاهرين، وقد تم تخصيص أماكن كافية لوقوفها في شارع رينجآليه. وأضافت الشرطة أن الأجواء كانت هادئة ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وخلال النهار، يعتزم نحو 50 ألف شخص المشاركة في حوالي 30 مظاهرة ووقفة احتجاجية ومسيرات ضد حزب البديل من أجل ألمانيا في جيسن. ومن بين المنظمين الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، وحزب "اليسار"، وحركة "أتاك"، مجموعة عمل الشباب الاشتراكيين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ومجموعة "جدات ضد اليمين".

وكان تحالف "قاوم" أعلن منذ أسابيع عزمه إغلاق الطرق المؤدية إلى الاجتماع التأسيسي لمنظمة شباب البديل الألماني لمنع انعقاده. وأعرب وزير داخلية ولاية هيسن، رومان بوسيك (من الحزب المسيحي الديمقراطي)، عن قلقه مسبقا بسبب دعوات للعنف من أوساط يسارية، مشيرا أيضا إلى أن عمليات إعاقة إقامة الاجتماع غير قانونية. وتوقع الوزير وضعا أمنيا "معقدا" في جيسن، حيث من المقرر نشر عدة آلاف من أفراد شرطة ولاية هيسن و14 ولاية ألمانية أخرى لضمان الأمن.

ويعتزم حزب البديل من أجل ألمانيا لتأسيس منظمة خلفا لجماعة "الشباب البديل" تحت اسم "جيل ألمانيا" في المدينة الواقعة بوسط ولاية هيسن. وكانت جماعة "الشباب البديل" قد حلت نفسها في الربيع الماضي بعد أن قطع الحزب علاقته بها، إذ كانت تعمل كجمعية مستقلة ترتبط بالحزب بشكل غير وثيق.