ترامب يلغى جميع الأوامر التنفيذية والوثائق الموقعة في عهد بايدن بالقلم الآلي

كتب-عبدالله محمود:

10:51 م 28/11/2025

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بإلغاء جميع الأوامر التنفيذية والوثائق التي تم توقيعها في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، موضحًا أنه تم توقيع جميعها بالقلم الآلي.

وقال ترامب في تدوينة له على منصة تروث سوشيال، اليوم الجمعة، إنه ألغي جميع الأوامر التنفيذية والوثائق التي تم توقيعها بالقلم الآلي في عهد الرئيس السابق بايدن.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه نحو 92% من الوثائق الرئاسية في عهد بايدن تم توقيعها بقلم آلي، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين قاموا بتشغيل القلم الآلي لم يكن بشكل قانوني.

وأضاف ترامب: "أن بايدن لم يكن ضالعا في عملية التوقيع الآلي على الوثائق، وإذا ادعى ذلك فسيتم محاكمته بتهمة الشهادة الزور".

