الاحتلال يعتقل شابين وطفلاً في قلقيلية ويقتحم نابلس وطوباس.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

10:17 م 28/11/2025

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، شابين وطفلاً خلال اقتحامها مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة نابلس انطلاقاً من حاجز حوارة، ما أدى إلى توتر في محيط المنطقة وسط انتشار مكثّف للآليات العسكرية.

إصابة 5 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لمخيم الفارعة

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 5 فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب خلال اقتحام مخيم الفارعة في طوباس، حيث جرى نقل المصابين لتلقي العلاج.

وتشهد مدن الضفة الغربية تصعيدا ملحوظا في عمليات الاقتحام والاعتقالات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب موافقة الكنيست الإسرائيلي، على تمرير مشروع قانون يسمح للمستوطنين شراء الأراضي بصورة مباشرة في الضفة الغربية.

