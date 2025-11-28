بعد تسرب معلومات حساسة.. إعلام عبري يكشف تفاصيل عملية عسكرية في سوريا

نقل موقع "واللا" العبري، عن مصادر عسكرية إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال يجري تحقيقات في تسريب معلومات حساسة قبل العملية العسكرية في سوريا.

وقال الموقع الإسرائيلي، في تقرير له اليوم الجمعة، أن المعلومات التي تم تسريبها خاصة بالفرقة 210، بعد أن قُبض على قوة كانت تستعد لاعتقال في بيت جن بسوريا في كمين مُخطط له.

ووفقًا للمصادر العسكرية، فإن إسرائيل أُجلت عمليتها العسكرية في سوريا الأسبوع الماضي بسبب زيارة مسؤولين كبار للأراضي السورية.

وأشارت المصادر، إلى أن مسؤولون كبار في جيش الاحتلال يحققون في احتمال تسريب معلومات حساسة في الفرقة 210 قبيل عملية الاعتقال في بيت جن على الأراضي السورية.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأن جيش الاحتلال، أعلن إصابة 6 من جنوده، بينهم 3 بجروح خطيرة، إثر تعرضهم لإطلاق نار خلال عملية اعتقال في جنوب سوريا الليلة الماضية.

وأوضحت تايمز أوف إسرائيل، في تقرير لها، أن قوات الاحتلال من لواء المظليين الاحتياطي الـ55 خرجوا لتنفيذ عملية اعتقال بحق عناصر من تنظيم "الجماعة الإسلامية"، وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة تشير إلى نشاطهم في قرية بيت جن السورية وسعيهم لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وأكدت الصحيفة العبرية، أنه خلال العملية، أطلق على قوات الاحتلال النار، مما جعل قوات الاحتلال تطلب من سلاح الجو الإسرائيلي بالتدخل وقصف المنطقة لدعمها.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن جيش الاحتلال بأن العملية الليلية انتهت باعتقال جميع المشتبه بهم المطلوبين ومقتل عدد من المسلحين.