وكالات

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن موسكو تلقت ما وصفته الولايات المتحدة وكييف بأنه "إطار سلام مُحدث ومُحسن" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفة "وسوف نناقشه الأسبوع المقبل"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، إن روسيا ستكون لديها معلومات حول النقاط المتفق عليها في خطة السلام عند وصول الوفد الأمريكي إلى موسكو، مضيفًا "نفترض أننا نتفاوض حاليًا مع واشنطن وحدها".

وأمس الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مسودة مقترحات السلام التي ناقشتها الولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يمكن أن تصبح أساسًا لاتفاقيات مستقبلية لإنهاء الصراع، ولكن إذا لم يحدث ذلك فإن روسيا ستواصل القتال، بحسب "رويترز".

ومن المتوقع أن يجري ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في موسكو الأسبوع المقبل مع بوتين بشأن هذه الأفكار.

وعندما سُئل بيسكوف عن الموعد المحدد لإجراء هذه المحادثات، قال إن الكرملين سيبلغ الصحفيين بذلك.