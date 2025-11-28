سنتكوم: 50 دولة ومنظمة تنضم لمركز التنسيق بشأن غزة

وكالات

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، أن مركز التنسيق المدني العسكري بشأن غزة توسع ليشمل ممثلين عن 50 دولة شريكة ومنظمة دولية.

وقالت القيادة الوسطى، في بيان عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، إن مركز التنسيق سهل حركة أكثر من 24 ألف شاحنة مساعدات إنسانية وسلع تجارية إلى غزة، وفق قولها.

وأعربت القيادة عن تقديرها جهود شركائها، لافتةً إلى أن التنفيذ الناجح لخطة السلام يتطلب تعاونًا غير مسبوق و"نحرز تقدمًا".