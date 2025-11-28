إعلان

سنتكوم: 50 دولة ومنظمة تنضم لمركز التنسيق بشأن غزة

كتب : مصراوي

05:07 م 28/11/2025

القيادة الوسطى الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، أن مركز التنسيق المدني العسكري بشأن غزة توسع ليشمل ممثلين عن 50 دولة شريكة ومنظمة دولية.

وقالت القيادة الوسطى، في بيان عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، إن مركز التنسيق سهل حركة أكثر من 24 ألف شاحنة مساعدات إنسانية وسلع تجارية إلى غزة، وفق قولها.

وأعربت القيادة عن تقديرها جهود شركائها، لافتةً إلى أن التنفيذ الناجح لخطة السلام يتطلب تعاونًا غير مسبوق و"نحرز تقدمًا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القيادة الوسطى الأمريكية مركز التنسيق بشأن غزة مساعدات إنسانية وسلع تجارية إلى غزة خطة السلام بشأن غزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان