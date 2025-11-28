الجنائية الدولية ترفض طلبا للإفراج عن رئيس الفلبين السابق دوتيرتي

لاهاي- (أ ب)

رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، طلبا للإفراج عن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي مما يعني أنه سوف يظل محتجزا لدى المحكمة.

ويواجه دوتيرتي، الثمانيني، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لتورطه المزعوم في عدة جرائم قتل في إطار ما أسماه "حربه على المخدرات" عندما كان في منصبه، أولا كرئيس لبلدية مدينة جنوبية ولاحقا كرئيس للبلاد.

وقال المحامي لويس ديل كارمن إبانيز كارانزا أمام المحكمة في مدينة لاهاي، إن محاميي دوتيرتي لم يتمكنوا من إثبات أن قرارا أصدرته محكمة أدنى درجة في أكتوبر كان غير منطقي.

ولم يحضر الرئيس السابق جلسة اليوم الجمعة.

وقرر القضاة إبقاء دوتيرتي محتجزا حيث وجدوا أن من المرجح أن يرفض العودة للمحاكمة ويمكن أن يستخدم حريته لترهيب الشهود.

ووفقا لملفات المحكمة، أصدر تعليمات وفوض: "ارتكاب أعمال عنف، بما في ذلك القتل ضد مجرمين مزعومين، بمن فيهم تجار ومتعاطو مخدرات مزعومون ".

وتتباين التقديرات حول عدد القتلى خلال فترة ولاية دوتيرتي الرئاسية. وتقول الشرطة الوطنية إن العدد أكثر من 6 آلاف، بينما زعمت مجموعات حقوق الإنسان أن العدد يصل إلى 30 ألفا. ورحبت عائلات الضحايا باعتقال دوتيرتي في مارس الماضي.