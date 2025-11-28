إعلان

3 زلازل متتالية تضرب قضاء بهاباد في محافظة يزد الإيرانية

كتب : مصراوي

11:48 ص 28/11/2025

مقياس ريختر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طهران- (د ب أ)

تعرض قضاء بهاباد، الواقع على بُعد نحو 200 كيلومتر من مركز محافظة يزد وسط إيران، لثلاث هزات أرضية صباح اليوم الجمعة، بلغت قوتها 9 ,4 و1 ,5 و2 ,3 درجة على التوالي.

وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بأن الزلزال الأول، بقوة 9 ,4 درجة، وقع في الساعة 1:11 من صباح الجمعة على عمق 15 كيلومتراً. وفي أعقاب ذلك، أُرسلت فرق الهلال الأحمر إلى القرى القريبة من مركز الزلزال.

وبعد ثلاث دقائق (1:14 صباحاً)، سُجل زلزال آخر بقوة 1 ,5 درجة في المنطقة نفسها على عمق 12 كيلومتراً، فأُرسلت فرق الهلال الأحمر إلى المنطقة لإجراء تقييم أولي.

ووقع الزلزال الثالث في بهاباد بقوة 2 ,3درجة في الساعة 1:42 صباحاً على عمق 8 كيلومترات.

وتضرب الزلازل على نحو متكرر إيران نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية،كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7 ,7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قضاء بهاباد إيران زلزال الهلال الأحمر مقياس ريختر 3 زلازل متتالية تضرب قضاء بهاباد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"لما جالي الدول عيطت".. بطلة "كارثة طبيعية" تتحدث لمصراوي عن كواليس المسلسل
بعد فيديو "استغاثة معلمة من طلاب".. تعليم الإسكندرية تُصدر بيانًا عاجلًا (صور)