3 زلازل متتالية تضرب قضاء بهاباد في محافظة يزد الإيرانية

طهران- (د ب أ)

تعرض قضاء بهاباد، الواقع على بُعد نحو 200 كيلومتر من مركز محافظة يزد وسط إيران، لثلاث هزات أرضية صباح اليوم الجمعة، بلغت قوتها 9 ,4 و1 ,5 و2 ,3 درجة على التوالي.

وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بأن الزلزال الأول، بقوة 9 ,4 درجة، وقع في الساعة 1:11 من صباح الجمعة على عمق 15 كيلومتراً. وفي أعقاب ذلك، أُرسلت فرق الهلال الأحمر إلى القرى القريبة من مركز الزلزال.

وبعد ثلاث دقائق (1:14 صباحاً)، سُجل زلزال آخر بقوة 1 ,5 درجة في المنطقة نفسها على عمق 12 كيلومتراً، فأُرسلت فرق الهلال الأحمر إلى المنطقة لإجراء تقييم أولي.

ووقع الزلزال الثالث في بهاباد بقوة 2 ,3درجة في الساعة 1:42 صباحاً على عمق 8 كيلومترات.

وتضرب الزلازل على نحو متكرر إيران نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية،كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7 ,7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.