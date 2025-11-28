أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستبدأ "قريبًا جدًا" في اتخاذ إجراءات برية لوقف مهربي المخدرات المشتبه بهم في فنزويلا، موسعًا بذلك نطاق العمليات التي كانت تتركز سابقًا في البحر.

وقال ترامب، في حديث مع أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية: "ربما لاحظتم أن المهربين يتجنبون النقل عبر البحر، لذا سنبدأ في اعتراضهم براً أيضًا"، واصفًا العمليات البرية بأنها "أسهل" وستدخل حيز التنفيذ قريبًا.

تأتي هذه التصريحات في وقت تدرس فيه إدارة ترمب خيارات لمكافحة ما تصفه بتورط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في توريد المخدرات، وهو الاتهام الذي ينفيه الأخير.

ويُذكر أن القوات الأمريكية نفذت منذ سبتمبر الماضي ما لا يقل عن 21 غارة على قوارب مخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل 83 شخصًا على الأقل، وسط تقارير عن نشر قوات إضافية في الكاريبي مع تصاعد التوتر بين البلدين.