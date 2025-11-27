نائب ترامب يتحدث عن الدافع وراء إطلاق النار قرب البيت الأبيض.. ماذا قال؟

تمكنت وزارة الخارجية المصرية، من استعادة 131 مواطنا مصريا كانوا محتجزين داخل الأراضي الليبية، بعد إطلاق سراحهم وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، إنه في إطار توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بإعطاء أولوية خاصة لاستعادة المواطنين المحتجزين في الخارج، استقبل السفير حداد عبد التواب الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، رحلة قادمة من طرابلس على متنها 131 مصريا تم إطلاق سراحهم.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في أعقاب جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات الليبية المختصة بالتنسيق مع القطاعات بوزارة الخارجية المعنية في إطلاق سراحهم وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.

وقال السفير الجوهري، إنه منذ بداية العام الجاري تم استعادة 1132 مواطنا مصريا من طرابلس والمنطقة الغربية في ليبيا، كما تم استعادة أكثر من 1500 مواطن مصري من بني غازي والمنطقة الشرقية.

وأكد الجوهري، أن وزارة الخارجية تهيب بالسادة المواطنين بأهمية اتباع الطرق الشرعية والقانونية بشأن إجراءات السفر والدخول إلى الدول المجاورة، وكذلك عدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية والتي تعرض حياة المواطنين لأخطار كبيرة.