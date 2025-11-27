المرشد الأعلى الإيراني: حرب الـ12 يوما أظهرت فشل أمريكا وإسرائيل

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن دولة مثل إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة أخرى في ظل الأطماع والتدخلات الخارجية، مشيرًا إلى أن حرب الـ12 يوما أظهرت فشل الولايات المتحدة وإسرائيل

وأضاف خامنئي، خلال تصريحات إعلامية الخميس، أن إيران تكبدت خسائر جراء حرب الـ12 يوما، وهذه هي طبيعة الحرب، متابعًا:"لكننا استطعنا الوقوف بقوة وأفشلنا أوهام الأعداء".

وأكد المرشد الأعلى الإيراني، أن الولايات المتحدة تكبدت خسائر كبيرة جراء حرب الـ12 يوما ضد إيران ولم تصل إلى ما تريده، مطالبًأ الإيرانيين بدعم الحكومة لأنها تبذل جهودا حثيثة.

وأشار المرشد الأعلى الإيراني، إلى أن إسرائيل لم تكن تستطيع ارتكاب كوارثه لولا وجود الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الكارثة في غزة هي إحدى أكبر الكوارث التاريخية في منطقتنا.

وأوضح المرشد الأعلى الإيراني، أن إسرائيل فشلت في بلوغ أهدافه بغزة وخسرت سمعته العالمية.

ولفت خامنئي، إلى أن الحرب في أوكرانيا متواصلة على الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقفها في 3 أيام فقط خلال حملته الانتخابية.