السعودية تحيل 6 أشخاص للنيابة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام

كتب : مصراوي

04:09 م 27/11/2025

السعودية

أحالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية، أشخاص للنيابة العامة؛ لقيامهم بنشر محتويات معلوماتية ممنهجة بهدف تأجيج الرأي العام؛ مما يعد فعلا مجرما ومعاقبا عليه، وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأكدت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم الخميس، أنه تمت إحالة الأشخاص الستة – لم تكشف عن هويتهم - إلى النيابة العامة، وإيقافهم، واتخاذ إجراءات التحقيق بحقهم من قبل النيابة العامة، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وطلب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقهم.

وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون في رصد كل محتوى إعلامي من شأنه المساس بالنظام العام، أو مخالفة الأنظمة الإعلامية، واتخاذ جميع الإجراءات الرادعة بحق كل مخالف.

