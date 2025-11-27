خفر السواحل الموريتاني ينقذ زورقًا على متنه 101 مهاجر أفريقي

نواكشوط- (د ب أ)

أعلن خفر السواحل الموريتاني اليوم الخميس إنقاذ زورق على متنه 101 من المهاجرين غير النظاميين الأفارقة كان في طريقه إلى إسبانيا ( أرخبيل الكناري ).

وقال خفر السواحل، في بيان، إن إحدي دورياته نفّذت فجر اليوم بمدينة نواذيبو عمليةَ إنقاذٍ لزورق قادم من سيريكوندا – جامبيا (الواقعة في غرب أفريقيا) وكان على متنه 101 مرشحً للهجرة غير النظامية موزّعين على النحو التالي تسعة سنغاليين و57 ماليا من بينهم ثلاثة قصر و 30 جامبيا من بينهم ثمانية نساء وقاصران و4 من ساحل العاج وواحد من غينيا كوناكري.

وذكر خفر السواحل أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الزورق غادر الأراضي الجامبية يوم الخميس الماضي متجهًا شمالًا في محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى (ضفة أرخبيل جزر الكناري) عبر طرق الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن قوات خفر السواحل الموريتانية تمكنت للمرة الثالثة خلال هذا الأسبوع من إنقاذ زورق للهجرة غير النظامية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين جرى إنقاذهم هذا الأسبوع إلى 389 شخصًا، جميعهم من أفريقيا جنوب الصحراء.

وشملت العمليات الثلاث تقديم الإسعافات الأولية وإجلاء عدد من الحالات الحرجة، من بينهم نساء وقُصَّر.