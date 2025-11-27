روسيا تقرر إغلاق القنصلية البولندية في إيركوتسك

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، الخميس، إن موسكو قررت إغلاق القنصلية البولندية في مدينة إيركوتسك بدءًا من 30 ديسمبر المقبل، ردا على قرار وارسو بإغلاق القنصلية الروسية في جدانسك.

وأشار البيان، إلى أنه تم استدعاء السفير البولندي في روسيا وتسليمه مذكرة تفيد بأنه ردا على إلغاء وارسو موافقتها على تشغيل القنصلية الروسية في جدانسك بدء من 23 ديسمبر، قررت موسكو إلغاء موافقتها على تشغيل القنصلية البولندية ابتداء من 30 ديسمبر.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارفا، أن موسكو سترد على إغلاق قنصليتها في جدانسك بتقليص الوجود الدبلوماسي والقنصلي البولندي في روسيا.

وقبل نحو أسبوع، أعلن وزير الخارجية البولندي أن القنصلية الروسية في جدانسك سيتم إغلاقها في أعقاب تخريب بالسكك الحديدية.

وأضاف راديك سيكورسكي أنه حذر مرارا وتكرارا روسيا من أن وجودها الدبلوماسي والقنصلي سيتقلص أكثر إذا لم توقف الأعمال العدائية ضد بولندا، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البولندية.

وتابع "في هذا الصدد، على الرغم من أن هذا لن يكون ردنا الكامل، قررت سحب الموافقة على تشغيل آخر قنصلية روسية في جدانسك" وأضاف أن روسيا سيتم إبلاغها رسميا في غضون ساعات.

وبهذا الإغلاق، لن يتبقى لروسيا سوى سفارتها في وارسو.

ووصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الانفجار الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي على خط السكك الحديدية الذي يربط العاصمة البولندية، وارسو بالحدود مع أوكرانيا بأنه "عمل تخريبي غير مسبوق".

وكان توسك قد أبلغ البرلمان البولندي أمس الأول الاثنين إن المشتبه بهما كانا يتعاونان مع أجهزة الاستخبارات الروسية منذ فترة طويلة وأضاف أن هويتيهما معروفة، لكن لا يمكن الكشف عنها للجمهور بسبب التحقيق المستمر وأن الاثنين غادرا بالفعل بولندا وعبرا إلى بيلاروس.