البحرية الإيرانية: جاهزون لرد حاسم على أي اعتداء محتمل

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية عبد الرحيم موسوي، الخميس، إن القوات البحرية الإيرانية جاهزة لرد حاسم على أي اعتداء أو تجاوز محتمل، مؤكدا أن هذا الرد سيبعث الأعداء على الندم.

وأشار موسوي، خلال الاحتفال بيوم القوات البحرية الإيرانية، إلى أن القوات الاستراتيجية أظهرت خلال الأحداث والتهديدات الأخيرة، لا سيما في أعقاب حرب الإثني عشر يوما، قدرتها وجاهزيتها التامة للرد المؤثر الباعث على الندم على أي عدوان محتمل.

وأوضح موسوي، أن التمتع بصفة الاقتدار في حماية الأمن في الخليج الفارسي وبحر عمان ومياه إيران الإقليمية، نتيجة للتنسيق والتعاون البناء بين القوات البحري للجيش والحرس الثوري الإيراني.