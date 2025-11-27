إعلان

زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

كتب : مصراوي

08:54 ص 27/11/2025

زلزال- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت وكالة الزلازل والأرصاد الجوية الإندونيسية، إن زلزالا بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الغربي لمحافظة شمال سومطرة الإندونيسية.

جاء في بيان الوكالة: "مؤكد: في 27 نوفمبر 2025، الساعة 11:56 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وقع زلزال على الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الشمالية. بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، وعمقه 10 كيلومترات".

ولم يتم الإعلان عن أي أرقام عن الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الزلزال، ولم ترد أي تقارير عن خطر تسونامي حتى الآن.

يأتي هذا الزلزال بعد إعلان الشرطة الإندونيسية أمس عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن أمطار غزيرة في جزيرة سومطرة بينما لا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زلزال يضرب إندونيسيا زلزال في إندونيسيا وكالة الزلازل والأرصاد الجوية الإندونيسية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان