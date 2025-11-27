زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا



وكالات

قالت وكالة الزلازل والأرصاد الجوية الإندونيسية، إن زلزالا بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الغربي لمحافظة شمال سومطرة الإندونيسية.

جاء في بيان الوكالة: "مؤكد: في 27 نوفمبر 2025، الساعة 11:56 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وقع زلزال على الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الشمالية. بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر، وعمقه 10 كيلومترات".

ولم يتم الإعلان عن أي أرقام عن الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الزلزال، ولم ترد أي تقارير عن خطر تسونامي حتى الآن.

يأتي هذا الزلزال بعد إعلان الشرطة الإندونيسية أمس عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن أمطار غزيرة في جزيرة سومطرة بينما لا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين، وفقا لروسيا اليوم.