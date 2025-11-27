

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الهجوم على الحرس الوطني الذي وقع قرب البيت الأبيض في واشنطن كان عملا إرهابيا.

أضاف ترامب في كلمة قصيرة مصورة، أن وزارة الأمن الداخلي واثقة من أن المشتبه به دخل الولايات المتحدة قادما من أفغانستان في عام 2021".

وأشار إلى أنه أصدر توجيهات بحشد 500 جندي إضافي من الحرس الوطني لواشنطن العاصمة، قائلا: "يجب على الولايات المتحدة إعادة فحص كل مهاجر دخل إليها من أفغانستان في عهد بايدن"، في إشارة إلى برنامج التأشيرات الخاصة الذي أنشأته إدارة سلفه جو بايدن.

وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن حالة إطلاق نار قرب البيت الأبيض بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي، أسفرت عن إصابة اثنين من الحرس الوطني بجروح خطيرة، وفقا لسكاي نيوز.