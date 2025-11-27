

وكالات

قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، كاش باتيل، إن اثنين من عناصر الحرس الوطني في ولاية ويست فيرجينيا، واللذين تعرضا لإطلاق نار، الأربعاء، على بعد عدة شوارع من البيت الأبيض، ما زالا على قيد الحياة وفي حالة حرجة.

كان حاكم ولاية ويست فيرجينيا قد أعلن في البداية، أن الجنديين قد توفيا، لكنه تراجع لاحقا قائلا: "إن مكتبه يتلقى تقارير متضاربة بشأن حالتهما.

من جانبها، قالت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر: "عنصرا الحرس الوطني أصيبا في إطلاق نار متعمد".

وأضافت باوزر: "إن عنصري الحرس في حالة حرجة داخل المستشفى. هذا هجوم مستهدف".

وتابعت: "ما نعرفه هو أن هذا إطلاق نار متعمد، يبدو أن أحد الأشخاص استهدف عنصري الحرس، ولقد قبض عليه"، وفقا لسكاي نيوز.