أمريكا.. إصابة عدّة أشخاص بإطلاق نار قرب البيت الأبيض

كتب : محمود الطوخي

10:04 م 26/11/2025

إطلاق نار قرب البيت الأبيض

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع، الأربعاء، بإصابة عدة أشخاص بإطلاق نار في العاصمة واشنطن، بينهم عنصر على الأقل من قوات الحرس الوطني.

وذكرت الشبكة، أن إطلاق النار وقع في وسط مدينة واشنطن قرب البيت الأبيض.

وقالت شرطة العاصمة في بيان على "إكس"، إن قواتها انتشرت في موقع الحادث، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة.

وتتواجد قوات الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن العاصمة منذ أذهر، في إطار حملة الرئيس الأمريكي دونلاد ترامب لمكافحة الجريمة في العاصمة.

