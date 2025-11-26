قبل وصوله إلى البيت الأبيض، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الحرب في أوكرانيا على رأس أولويات برنامجه الانتخابي، وهو ما سعى إلى تحقيقه على مدار الشهور الماضية.

وقبل نحو أسبوعين، طرح الرئيس الأمريكي خطة "واعدة" مكونة من 28 نقطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، غير أن مكالمة مسرّبة جمعت بين مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، وكبير مستشاري الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أثارت جدلا شكوكا حول انحيازه إلى موسكو.

ونشرت وكالة "بلومبرج" النص الكامل للمكالمة التي جرت يوم 14 أكتوبر الماضي، وامتدت لأكثر من 5 دقائق، أدّت لاحقا إلى اجتماعات عدّة بين ويتكوف وأوشاكوف في ميامي، نتج عنها الخطة الأمريكية المكونة من 28 نقطة لإنهاء الحرب بأوكرانيا.

قبل أيام، نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مسؤولين أمريكيين، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلج، يعتزم الاستقالة من منصبه في يناير المقبل.

ووفقا لرويترز، نظر الدبلوماسيون الأوروبيون والأوكرانيون على نطاق واسع، إلى كيلوج على أنه شخص متعاطف في إدارة انحازت أحيانا لوجهة النظر الروسية بشأن جذور الحرب في أوكرانيا.

وذكرت، أن كيلوج انتقد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي صاغ مقترح السلام الحالي، في كثير من الأحيان.

خلال المكالمة، قدم ويتكوف نصيحة لأوشاكوف، بشأن كيفية اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعاون في خطة لإنهاء الحرب، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ساد التوتر علاقته مع بوتين وقتها.

في ذلك الوقت، عبّر ترامب عن إحباطه من الرئيس الروسي علنا، كما صرّح بأنه يدرس تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، إلى جانب فرض عقوبات على روسيا.

نصح ويتكوف المسؤول الروسي خلال مكالمتهما، بأن يبادر بوتين بتهنئة ترامب على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن يعلن دعم موسكو للاتفاق وتقديرها للرئيس الأمريكي بصفته "رجل سلام".

وأكد ويتكوف: "ستكون مكالمة جيدة للغاية".

وأبلغ ويتكوف المسؤول الروسي في طريقة أشبه بالتلقين، الطريقة التي سيعرض بها بوتين التعاون لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأردف: "أرى أنه من الرائع أن يقول بوتين للرئيس ترامب: كما تعرف، ناقش ويتكوف وأوشاكوف خطة مكونة من 20 نقطة تشبه اتفاق غزة، ربما يساعد ذلك في دفع الأمور قدما، إنني منفتح على مقترحات من هذا القبيل".

ووفقا لما ذكرته "بلومبيرج"، بدا أوشاكوف متقبلا لبعض من نصائح ويتكوف، إذ أكد أن بوتين سيهنئ ترامب وسيقول: "إنه (ترامب) رجل سلام حقيقي".

إليك النص الكامل لمكالمة ويتكوف وأوشاكوف

المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: أهلا يوري

يوري أوشاكوف كبير مستشاري بوتين: أهلا ويتكوف، كيف حالك؟

ويتكوف: أنا بخير يوري. كيف حالك أنت؟

أوشاكوف: بخير. أهنئك يا صديقي (على اتفاق غزة)

ويتكوف: شكرا لك

أوشاكوف: قمت بعمل رائع حقا. شكرا جزيلا

ويتكوف: أشكرك يوري، شكرا على دعمكم، أعلم أن روسيا دعمت الاتفاق

أوشاكوف: نعم. وأنت تعرف أن هذا هو سبب إلغائنا أول قمة روسية عربية

ويتكوف: نعم أعلم ذلك

أوشاكوف: أجل؛ لأننا نرى أنك تقوم بعمل حقيقي في تلك المنطقة

ويتكوف: حسنا استمع إلي. سأخبرك بشئ، أعتقد أننا إذا تمكنا من حل مسألة روسيا وأوكرانيا فسيقفز الجميع فرحا

أوشاكوف: بالطبع، أنت تحتاج لحل مشكلة واحدة فقط

ويتكوف: حسنا، ما هي؟

أوشاكوف: الحرب الروسية الأوكرانية

ويتكوف: أعرف كيف يمكننا حل ذلك

أوشاكوف: أحتاج نصيحتك يا صديقي. أتعتقد أنه سيكون مفيدا إذا تحدث رئيسينا عبر الهاتف؟

ويتكوف: أجل، أعتقد ذلك

أوشكوف: حسنا، متى تظن أن ذلك قد يكون ممكنا؟

ويتكوف: أعتقد أنه بمجرد طرحكم المبادرة، فإن ترامب سيكون جاهزا لإجراء المكالمة فورا

أوشاكوف: حسنا، حسنا

ويتكوف: يوري، هذا ما كنت لأفعله لو أني محلك. إنني أوصيك بما سأقوله تاليا

أوشاكوف: حسنا، تفضل

ويتكوف: سأجري المكالمة وأؤكد مجددا على أنك تهنئ ترامب على هذا الإنجاز (اتفاق غزة)، وأنك دعمته، وتحترمه بصفته رجل سلام، كما أنك سعيد بتحقق ذلك، هذا بالضبط ما سأقوله. وانطلاقا من هذا أعتقد أنها ستكون مكالمة رائعة، لأني قلت للرئيس ترامب إن روسيا رغبت دائما في اتفاق سلام. هذا ما اعتقده، وأخبرته أنني أومن بذلك.

أعتقد أن المشكلة هي أن لدينا دولتين تجدان صعوبة في الوصول إلى تسوية، وحين ننجح في لك سيكون لدينا اتفاق سلام. أفكر حتى في أن بإمكاننا وضع مقترح سلام مكون من 20 نقطة، تماما كما حدث في غزة. أفكر في فعل الشيء نفسه معكم. هذه هي وجهة رؤيتي.

أوشاكوف: حسنا يا صديقي، أظن أن رئيسينا بإمكانهما مناقشة هذه النقاط. أوافقك على أنه بوتين سيهنئ السيد ترامب ويقوله إنه رجل سلام حقيقي، وما إلى ذلك، سيقول ذلك حتما

ويتكوف: لكن استمع إليّ. ما أظنه سيكون مذهلا هو...

أوشاكوف: أجل، أجل

ويتكوف: ما رأيك لو...، اسمعني للنهاية...

أوشاكوف: سأناقش الأمر مع الرئيس بوتين وأعود إليك. حسنا؟

ويتكوف: حسنا، ما أود قوله هو أن تنقل للرئيس بوتين وربما تذكر له بشكل خاص مدى احترامي له

أوشاكوف: نعم، بالطبع

ويتكوف: ربما يقول لترامب: أنت تعرف، ويتكوف وأوشاكوف ناقشا خطة سلام مشابهة لاتفاق غزة من 20 نقطة، ربما يكوف ذلك يدافع للمضي قدما ولو قليلا، إننا منفتحون على مثل هذه المقترحات لاستكشاف ما سيتطلبه التوصل إلى سلام

الآن، في ما بيننا، أعرف أن التوصل لاتفاق سلام سيتطلب دونيتسك وربما تبادل أراض في مكان ما. لكن ما اقترحه أنه بدلا من التحدث بهذه الطريقة، لنتحدث بنبرة أكثر تفاؤلا، فأنا أرجح أننا سنتوصل إلى اتفاق، وأعتقد أن الرئيس ترامب سيمنحني صلاحية ومساحة كبيرتين للتوصل إلى الاتفاق.

أوشاكوف: حسنا، فهمت...

ويتكوف: لذلك، إذا تمكنا من خلق هذه الفرصة، بحيث أتمكن من القول إنني تحدثت إلى يوري وأجرينا محادثة، أرجح أن ذلك قد يمهد لتحقيق نتائج كبيرة.

أوشاكوف: حسنا، يبدو هذا جيدا

ويتكوف: هناك أمر آخر، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيأتي إلى البيت الأبيض يوم الجمعة

أوشاكوف: أعرف ذلك

ويتكوف: سأحضر هذا الاجتماع لأنهم يريدون ذلك، لكنني أقترح أن يتحدث بوتين إلى ترامب قبل اجتماع الجمعة

أوشاكوف: قبل؟. نعم

ويتكوف: صحيح

أوشاكوف: حسنا، سأناقش الأمر مع الرئيس بوتين ثم أعود إليك، اتفقنا؟

ويتكوف: حسنا يوري: سأتصل بك قريبا

أوشاكوف: ممتاز، شكرا لك

ويتكوف: وداعا

أوشاكوف: وداعا