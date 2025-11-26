الاحتلال يقتحم طمون ويحتجز فلسطينيين ويبدأ بتجريف أراضٍ بالضفة.. فيديو

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على اقتلاع أشجار الزيتون وتجريف الأراضي في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، حسبما أفادت الإعلام الفلسطينية.

قوات الاحتلال تواصل اقتلاع أشجار الزيتون وتجريف أراضٍ بمحيط منزل عائلة "أبو عواد" في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله. pic.twitter.com/rqkGgXxg0V — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 26, 2025

ورصدت العديد من مقاطع الفيديو، قوات الاحتلال وهي تحتجز رئيس بلدية طمون خلال اقتحام بلدة جنوبي طوباس بالضفة.



ومن جانبها، أكدت منظمة الهلال الأحمر في محافظة طوباس، إصابة 10 فلسطينيين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح.

قال مدير الهلال الأحمر في تصريحات لقناة الجزيرة، إنه يجري التعامل مع عشرات الحالات من المصابين والمرضى، مشيرا إلى صعوبة إيواء المهجرين قسرا جراء العملية الإسرائيلية.