الاحتلال يقتحم طمون ويحتجز فلسطينيين ويبدأ بتجريف أراضٍ بالضفة.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

05:00 م 26/11/2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على اقتلاع أشجار الزيتون وتجريف الأراضي في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، حسبما أفادت الإعلام الفلسطينية.

ورصدت العديد من مقاطع الفيديو، قوات الاحتلال وهي تحتجز رئيس بلدية طمون خلال اقتحام بلدة جنوبي طوباس بالضفة.


ومن جانبها، أكدت منظمة الهلال الأحمر في محافظة طوباس، إصابة 10 فلسطينيين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح.

قال مدير الهلال الأحمر في تصريحات لقناة الجزيرة، إنه يجري التعامل مع عشرات الحالات من المصابين والمرضى، مشيرا إلى صعوبة إيواء المهجرين قسرا جراء العملية الإسرائيلية.

قوات الاحتلال فلسطينيين تجريف أراضٍ

