تصعيد بين روسيا وأوكرانيا.. هجمات ضخمة واستهداف لمنشآت الطاقة



وكالات

تبادلت روسيا وأوكرانيا، صباح الثلاثاء، هجمات طالت منشآت للطاقة، وأسفرت عن إصابات في صفوف المدنيين، وتضرر منازل.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية في وقت مبكر صباح الثلاثاء، إن هجوما ضخما يستهدف منشآت للطاقة.

فيما أفاد الجيش بتعرّض العاصمة كييف لهجوم بالمسيّرات والصواريخ.

وأفادت وزارة الطاقة: "في الوقت الحالي، هناك هجوم ضخم للعدو على منشآت الطاقة".

وأضافت: "سيبدأ عمال الطاقة بتقييم الأضرار والقيام بتصليحات بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك".

وهزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف، تزامنا مع إصدار سلاح الجو تحذيرا من هجوم صاروخي على مستوى البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

قال سلاح الجو: "هناك تهديد صاروخي يشمل كل أنحاء أوكرانيا"، فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشنكو وجود تهديد صاروخي بالستي.

وأوضح المسؤول، أن مسيّرات من طراز شاهد وصواريخ كروز معادية تحلّق في الأجواء، وهناك أيضا تهديد بإطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كينجال".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تم تفعيلها وهي تُسقط أهدافا معادية، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وأعلن حاكم كراسنودار الروسية، أن المنطقة تقيّم الأضرار في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء بعد هجوم أوكراني ضخم أسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل.

كتب الحاكم فينيامين كوندراتييف على تليجرام: "خلال الليل، تعرضت منطقة كراسنودار لأحد أقوى الهجمات وأكثرها ضخامة من قبل نظام كييف، أصيب 6 من سكان المنطقة، وتضرر ما لا يقل عن 20 منزلا في خمس بلديات".

من جهتها، قالت رئيسة بلدية تاجانروج الروسية في منطقة روستوف فجر الثلاثاء، إن غارات جوية أوكرانية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في هذه المدينة الساحلية الروسية.

كتبت سفيتلانا كامبولوفا على تليجرام: "نتيجة الهجوم الجوي الضخم الذي شن ليلا على مدينتنا، تضرر مبنيان سكنيان ومنزل خاص ومبنى الكلية الميكانيكية ومؤسستان صناعيتان وروضة الأطفال رقم 7".

وأوضحت: "للأسف أصيب 3 أشخاص وقتل آخر"، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن التدابير اللازمة للرد، وفقا لسكاي نيوز.