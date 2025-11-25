

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن خطة السلام المقترحة التي تخضع للنقاش الآن مع الولايات المتحدة وأوروبا، تضمنت نقاطا صحيحة، لكن هناك قضايا حساسة سيناقشها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة: "اعتبارا من الآن، وبعد محادثات جنيف، هناك نقاط أقل، لم تعد 28 نقطة، وتم دمج عدد كبير من العناصر الصحيحة في هذا الإطار".

وأضاف: "قدّم فريقنا اليوم بالفعل تقريرا عن المسودة الجديدة للخطوات، وهذا هو النهج الصحيح حقا أما القضايا الحساسة، والنقاط الأكثر حساسية، فسأناقشها مع الرئيس ترامب".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إنه لا يوجد اجتماع مقرر بين ترامب وزيلينسكي هذا الأسبوع.

كانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادرها قولها عن الرئيس الأوكراني ربما يتوجه إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع ليناقش مع نظيره الأمريكي الجوانب الحساسة لخطة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

في سياق متصل، رد البيت الأبيض على انتقادات توجه إلى ترامب، خصوصا من داخل الحزب الجمهوري، واتهامه بأنه منحاز إلى روسيا في جهوده لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وصرحت ليفيت، إن التسويق لفكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعمل مع الجانبين على قدم المساواة لإنهاء هذه الحرب، خاطئ تماما.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب أبدى تفاؤلا وأملا بإمكان العمل على خطة تنهي هذه الحرب التي بدأت في 2022، وفقا للعربية.