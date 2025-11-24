إعلان

بدعوة صينية.. ترامب يعلن اعتزامه زيارة بكين في أبريل المقبل

كتب : مصراوي

08:43 م 24/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واشنطن - (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قبل دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج لزيارة بكين في أبريل المقبل وأنه رد بدعوة شي لزيارة رسمية للولايات المتحدة في وقت لاحق من العام المقبل.

جاء إعلان ترامب بعد ساعات قليلة من حديثه مع شي عبر الهاتف صباح اليوم الاثنين، حيث قال إنهما ناقشا قضايا تشمل أوكرانيا والفنتانيل وفول الصويا.

وجاء الاتصال الهاتفي بعد شهر تقريبا من لقاء الرئيسين بشكل شخصي في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، وقال ترامب "علاقتنا مع الصين قوية للغاية".

ولم تذكر بكين، التي أعلنت عن الاتصال الهاتفي أولا، شيئا عن زيارة الدولة لكنها قالت إن الرئيسين ناقشا قضايا التجارة وتايوان وأوكرانيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب بدعوة صينية الرئيس الصيني الولايات المتحدة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة