بدعوة صينية.. ترامب يعلن اعتزامه زيارة بكين في أبريل المقبل

واشنطن - (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قبل دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج لزيارة بكين في أبريل المقبل وأنه رد بدعوة شي لزيارة رسمية للولايات المتحدة في وقت لاحق من العام المقبل.

جاء إعلان ترامب بعد ساعات قليلة من حديثه مع شي عبر الهاتف صباح اليوم الاثنين، حيث قال إنهما ناقشا قضايا تشمل أوكرانيا والفنتانيل وفول الصويا.

وجاء الاتصال الهاتفي بعد شهر تقريبا من لقاء الرئيسين بشكل شخصي في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، وقال ترامب "علاقتنا مع الصين قوية للغاية".

ولم تذكر بكين، التي أعلنت عن الاتصال الهاتفي أولا، شيئا عن زيارة الدولة لكنها قالت إن الرئيسين ناقشا قضايا التجارة وتايوان وأوكرانيا.